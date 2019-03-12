روحاني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي

واشاد روحاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء ببغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني العراقي، فالح الفياض، ببطولات وتضحيات الحشد الشعبي في مسار مكافحة الارهاب وارساء الامن والاستقرار في العراق، وقال: ان محاربة الارهابيين في العراق تحققت بواسطة بطولات الشعب العراقي وكانت فخرا للمسلمين والعالم الاسلامي.

واعتبر الرئيس الايراني حضور وفتاوى العلماء الكبار في ايران والعراق في مسار مكافحة الارهاب ومناهضة الاستعمار بانها قيمة وجديرة بالاهتمام وتصب بمصلحة شعوب المنطقة، مضيفا: ان الحشد الشعبي له مكانة هامة للغاية في ثقافة وتعزيز التضامن الوطني في العراق.

ووصف روحاني الاربعين الحسيني وحضور الملايين لزيارة الامام الحسين (ع) في العراق افضل رمز لمحبة شعبي البلدين لاهل البيت (ع)، معربا عن أمله في تحقيق اهداف الشعبين في سياق تحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

بدوره اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني العراقي، فالح الفياض في هذا اللقاء، زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العراق بانها هامة وتندرج في اطار مصالح شعبي البلدين، موضحا ان تطوير العلاقات والتعاون بين ايران والعراق يمهد الارضية لتطورات كبيرة في المنطقة.

واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي ان توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية سيهيئ ارضية مهمة وكبيرة للتقارب بين الشعبين وتنمية البلدين اكثر من أي وقت مضى.

وشدد فالح الفياض على ان العراق يعتبر نفسه دوما مدافعا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية على شتى الاصعدة، ويفتخر بالانجازات التي حققتها ايران البلد الجار الشقيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاقليمية والدولية./انتهى/