الفياض: عدم الوضوح في سوريا يتطلب الاحتياط.. ومستعدون لأي مواجهة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أنّ الحشد لم يرسم موقفاً نهائياً بشأن ما يجري في سوريا حتى الآن.

وفي كلمة له في الملتقى الأمني لوجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك، قال الفياض: "لا نستشعر وجود تحديات مباشرة باتجاه العراق ولكننا نتحسب لكلّ مواجهة"، متمنّياً للشعب في سوريا "الاستقرار وعدم التفرقة".

وأشار إلى أنّ "لا أحد يستطيع القول إنه مطمئن بشكلٍ تام لما يحصل هناك"، لافتاً إلى أنه "لم يؤخذ رأي العراق بما جرى في سوريا طيلة السنوات السابقة".

ورأى أنّ "سقوط الجيش السوري واستهدافه من الكيان الإسرائيلي أمر مؤسف"، مضيفاً: "لا نتدخّل في شأن الشعب السوري لكن العراق وسوريا في مساحة أمنية واحدة".

واعتبر الفياض أنّ "عدم الوضوح في سوريا يتطلّب التحسّب والاستعداد والاحتياط"، مشدّداً على أنّ الحشد "لن يسمح لشياطين الظلام العبث بأمن العراق مرة أخرى".

وأردف الفياض موضحاً: "لا أبشّر بحرب ولا أنذر من هجوم، وإنما أؤكد جاهزيتنا التامة".

كذلك، أكد أنّ الحشد الشعبي يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، مضيفاً: "نحن الأكثر التزاماً بالدولة والدفاع عن قيمها ودستورها".

وتابع بالقول: "نحن في الحشد الشعبي على أتمّ الاستعداد لأيّ مواجهة، ونعمل على حماية أمن كركوك مع كل الجهات وبمسافة واحدة من الجميع".

وقال الفياض إنّ "كركوك هي عراق مصغّر يحكمه الدستور، ونحترم كلّ المكوّنات".

وأضاف أنّ "العمل مع الأجنبي تحت عناوين القومية والطائفية خيانة للدستور"، مشيراً إلى أنّ "العراقيين جميعهم أسهموا في صناعة النصر في العام 2014".