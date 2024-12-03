امين عام منظمة التعاون الاقتصادي يشيد ببيان مشهد الذي يحمل في طياته نهجا تطلعيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "اسد مجيد خان" أشاد بجهود إيران وشكرها على استضافتها الممتازة والترتيبات الجيدة للغاية التي اتخذتها في عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد المقدسة اليوم الثلاثاء.

وبالاشارة الى أن جميع الأعضاء لديهم روابط دينية وجغرافية وثقافية واقتصادية مشتركة، اوضح انه قبل 17 عاما، تمت الموافقة على الوثيقة، التي انضم إليها نصف الأعضاء حتى الآن، معربا عن امله في خلق المزيد من التماسك من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية، مضيفا انه يجب على الجميع أيضا تحديث اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي وإجراء مراجعة دقيقة و جيدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

وتابع انه في هذا الصدد، تكمن الحاجة في التشاور بين الخبراء، لتحديد القيود من خلال اختيار الاجتماعات. وبالتالي إقامة المعارض والاجتماعات التجارية في المنطقة وإجراء حوارات منتظمة بين وزراء الاقتصاد الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي وإنشاء آلية متماسكة للتغلب على المشاكل.

كما ذكر مجيد خان أنه يجب تطوير الاتصالات وطرق الاتصال في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي وأن يتم متابعة عملية النقل في هذه المنطقة رقميا، مشيرا الى ان التعامل مع التهديدات المناخية وذوبان الجليد وإزالة الغابات والكوارث الطبيعية يتطلب تعاونا إقليميا أوثق.

واعتبر السياحة إحدى الأدوات المهمة لربط شعوب المنطقة، لافتا الى ان موضوع "عاصمة السياحة" لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي يوضح الجهود المبذولة في هذا المجال ويتم التركيز على الدور التاريخي والثقافي والجغرافي للمدن والعواصم.

واضاف مجيد خان: "تعزيز التعاون هو أحد أهدافنا الرئيسية، كما تمت الموافقة على وثيقة الرؤية الجديدة لما بعد عام 2025".

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