إقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بحضور الإمام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت مراسم عزاء الليلة الثانية بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)، مساء اليوم الثلاثاء في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران؛ بحضور الامام الخامنئي وجمع من المعزين الموالين لنهج اهل البيت عليهم السلام.