عائلات خمسة شهداء من القوات البحرية للجيش في بندرعباس تتلقى وسام التضحية من القيادة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن الشهداء: غلامعباس عفيفه من بندرعباس، محمد بهزاد بناه من قرية چهچكور، رضا پرور من قرية سرخون، علي كهوري‌نژاد بندري من بندرعباس، وعلي محمودي تختي من قرية تخت، قد استشهدوا في عام 1988 خلال اشتباك مباشر بين القوات البحرية الإيرانية والقوات البحرية الأمريكية في مياه الخليج الفارسي.

كما تم خلال الحفل منح وسام التضحية إلى الأميرال المتقاعد عبد الله معنوي روسري، تقديرًا لشجاعته وإخلاصه.

يُذكر أن وسام التضحية هذا مُقدم من قائد الثورة الإسلامية تكريمًا لشجاعة وصمود هؤلاء الأبطال في مواجهة غير متكافئة مع الجيش الأمريكي الإرهابي، وتم تقديمه إلى عائلات الشهداء الكريمة.

والجدير بالذكر أن القوات البحرية للجيش الإيراني قدمت العديد من الشهداء خلال عملية 29 فروردين 1367 (1988 ميلادي)، حيث استشهد العديد من أفراد طواقم المدمرتين "سهند" و"سبلان" والفرقاطة "جوشن" في معركة ضد القوات الأمريكية الإرهابية. وقد استشهد هؤلاء الأبطال الخمسة في مضيق هرمز جراء هجوم أمريكي على زورق القَطر التابع للمدمرة "سهند".

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