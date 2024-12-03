لاعبة تايكواندو إيرانية تتالق ببطولة الألعاب الآسيوية للصم في ماليزيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن لاعبة التايكواندوا الايرانية للصم السيدة خدابنده، والتي تحمل في سجلها الرياضي ذهبية العالم، تمكّنت من الفوز بالميدالية البرونزية لمنافسات الـ "بومسي" التي اقيمت اليوم الثلاثاء، كما أحرزت في فئة المنافسات الجماعيو بالاشتراك مع البطل الايراني "مرتضى صفت"، الميدالية البرونزية الثانية من هذه البطولة.



وتضم البعثة الرياضية الإيرانية المشاركة في الدورة العاشرة للألعاب الآسيوية للصم في ماليزيا، 150لاعبا، تحت شعار "صوت السلام في الصمت".