  1. إيران
  2. الرياضة
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣٣ م

لاعبة تايكواندو إيرانية تتالق ببطولة الألعاب الآسيوية للصم في ماليزيا

لاعبة تايكواندو إيرانية تتالق ببطولة الألعاب الآسيوية للصم في ماليزيا

احرزت السيدة "مريم خدابنده" بطلة التايكواندو الايرانية، على ميداليتين برونزيتين ببطولة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن لاعبة التايكواندوا الايرانية للصم السيدة خدابنده، والتي تحمل في سجلها الرياضي ذهبية العالم، تمكّنت من الفوز بالميدالية البرونزية لمنافسات الـ "بومسي" التي اقيمت اليوم الثلاثاء، كما أحرزت في فئة المنافسات الجماعيو بالاشتراك مع البطل الايراني "مرتضى صفت"، الميدالية البرونزية الثانية من هذه البطولة.

وتضم البعثة الرياضية الإيرانية المشاركة في الدورة العاشرة للألعاب الآسيوية للصم في ماليزيا، 150لاعبا، تحت شعار "صوت السلام في الصمت".

رمز الخبر 1951501

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات