البعثة الرياضية الإيرانية للصم تفوز بـ 7 ميداليات ذهبية في بطولة الألعاب الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في استمرار لمنافسات التايكوندو ضمن دورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم، تنافس ظهر اليوم الأربعاء مهدي بوراسماعيل أمام منافس من أوزبكستان في وزن -68 كجم وحصل على الميدالية الذهبية ولقب البطولة بالفوز عليه 2-0.

كما تنافست نسيبة شهبازي ضد منافس من كوريا الجنوبية بوزن -68 وفازت بالبطولة.

الفائزون بميداليات الذهبية في هذه الدورة من الألعاب هم كما يلي:

يزدان إسلامي (رمي الأثقال)

فريق الشطرنج الوطني المكون من أربعة أشخاص

محدثة غلام نجاد (التايكوندو)

فاطمة الزهراء زليكاني (تايكواندو)

شابنام ياري (تايكواندو)

نسيبة شهبازي (تايكواندو)

مهدي بوراسماعيل (تايكواندو)

وتضم البعثة الرياضية الإيرانية المشاركة في الدورة العاشرة للألعاب الآسيوية للصم في ماليزيا، 150لاعبا، تحت شعار "صوت السلام في الصمت".