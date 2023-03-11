البعثة الرياضية الايرانية للصم تنال 37 ميدالية ملونة بالدورة الاولى لالعاب اسيا والمحيط الهادئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان البعثة الرياضية الايرانية للصم المشاركة في النسخة الاولى لالعاب اسيا واقيانوسيا باستضافة قرغيزيا، التي ضمت 4 فئات الجودو والتايكواندو والمصارعة الرومانية والحرة، احرزت في ختام هذه البطولة اليوم، مايبلغ 14 ميداليات ذهبية و9 فضيات و14 ميدالية برونزية.

وورد في هذا التقرير، ان بعثة الصم الايرانية حلّت بالمركز الاول – رجال وسيدات في منافسات التايكدواندو والمركز الثالث لسباق الجودو والمصارعة الرومانية، والثاني لمنافسات المصارعة الحرة، الجماعية ضمن العاب اسيا والمحيط الهادئ.

وذلك علما ان العاب اسيا واقيانيا 2023 اقيمت لنسختها الاولى خلال الفترة من 1 الى 11 اذار / مارس الجاري باستضافة بيشكك القرغيزية.

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