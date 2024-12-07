عراقجي يلتقي نظيره التركي على هامش اجتماع منتدى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي بوزير الخارجية التركي هاكان فيلدان، السبت 7ديسمبر، على هامش اجتماع منتدى الدوحة، وناقشا القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وسافر وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى العراق يوم الجمعة الماضي، وأجرى مشاورات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ثم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

اضافة على ذلك، عقد وزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية مؤتمرا صحفيا مشتركا في وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

/انتهى/