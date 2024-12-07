رئيس جنوب أفريقيا من الجزائر: مسؤوليتنا وقف الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه "لا يمكن السماح بالتجاوزات الإسرائيلية في فلسطين، وأن لدينا مسؤولية لوقف الإبادة الجماعية"، وأضاف "(المناضل نيلسون) مانديلا درّسَنا أن حريتنا لن تكتمل حتى يحظى الفلسطينيون بحريتهم".

وخلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الجزائري، أكد رامافوزا، أن "الحرب على غزة يجب أن تنتهي، ونطالب بانتهائها الآن"، معتبراً أن قصف المنازل والمستشفيات في غزة يمثّل "وصمة عار" بحق "إسرائيل".

ووجّه الرئيس الجنوب أفريقي دعوة إلى نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، للمشاركة في "مجموعة العشرين" من أجل مواصلة العمل معاً.

وقال إنه يجب توحيد الأفارقة للوصول إلى أهداف التطوّر الدائم، مطالباً بإصلاح مجلس الأمن، ومشيداً بمواقف الجزائر خلال مشاركتها في مجلس الأمن.

بدوره، جدّد الرئيس الجزائري خلال لقائه رامافوزا في العاصمة الجزائر دعم بلاده التامّ لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية.

كما قلّد الرئيس تبون نظيره الجنوب أفريقي وساماً من مصاف الاستحقاق الوطني، برتبة "أثير". وأشار بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إلى أنّ تقليد رامافوزا وسام الاستحقاق جاء "نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب أفريقيا، حكومة وشعباً، إكباراً وتنويهاً بدورها المميّز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية. وكشف جرائم الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي".

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