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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ م

رئيس الوزراء القطري: الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة

رئيس الوزراء القطري: الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة

صرح وزير الخارجية القطري، السيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ان اوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة ونحذر من حرب أهلية.

وتابع:لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه.

وقال آل ثاني: ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا.

واضاف :الوضع في سوريا كان متوقعا بسبب الصراع في غزة.

وقال المسؤول القطري:لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة مع الشعب السوري.

واکد:هناك قلق من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي.

وشنت المجموعات الإرهابية منذ صباح 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وبدعم من بعض الدول، هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في شمال غرب وغرب وجنوب غرب حلب.

/انتهى/

رمز الخبر 1951617

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