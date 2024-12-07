رئيس الوزراء القطري: الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة ونحذر من حرب أهلية.

وتابع:لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه.

وقال آل ثاني: ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا.

واضاف :الوضع في سوريا كان متوقعا بسبب الصراع في غزة.

وقال المسؤول القطري:لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة مع الشعب السوري.

واکد:هناك قلق من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي.

وشنت المجموعات الإرهابية منذ صباح 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وبدعم من بعض الدول، هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في شمال غرب وغرب وجنوب غرب حلب.

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