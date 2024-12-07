وفد تجاري إيراني يزور قطر قریبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت خورشيد كزدرازي، في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، في إشارة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين إيران وقطر: "تتكون هذه اللجنة المشتركة من وزير الطاقة في إيران ووزير التجارة والصناعة في قطر".

وتابعت: "سيعقد الاجتماع العاشر للجنة المشتركة الإيرانية القطرية في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري باستضافة قطر".

وقالت نائبة رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية: "بالإضافة إلى الحكومة، فإن القطاع الخاص، المتمركز في غرفة التجارة الإيرانية القطرية، له حضور فعال في هذا الاجتماع".

وذكرت: "عقد الاجتماع الثاني للمجلس المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والقطريين، ولقاء مباشر لرجال الأعمال الإيرانيين والقطريين، وورشة عمل مع الدول العربية، وزيارة غرفة تجارة قطر ولقاء مع رجال الأعمال القطريين ضمن خطط الوفد الإيراني إلى الدوحة".

وأعربت عن أملها في أن تحصد هذه القمة ومشاركة الناشطين الاقتصاديين في قطر إنجازات جيدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وحل مشاكل رجال الأعمال والتجار.

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