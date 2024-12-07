بعد اجتماع مسار أستانا...عراقجي: يجب بدء المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السيد عباس عراقجي للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا اي ايران وتركيا وروسيا: "في اجتماع أستانا اليوم، تمت مناقشة القضايا الراهنة في سوريا، وهي مهمة للغاية".

وأضاف وزير الخارجية: "كان هذا الرأي المشترك بين جميع المشاركين هو أن الصراعات يجب أن تنتهي على الفور ويجب احترام سلامة الأراضي والسيادة الوطنية لسوريا".

وتابع: "كما أصيح من المقرر ان تبدأ محادثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية، وكانت هذه مطالب هذا الاجتماع، وتقرر أن نتشاور مع الحكومة السورية بهذا الخصوص، وسأقوم أيضاً بمشاوراتي الخاصة".

وقال عراقجي في الختام: "أنه من المفترض أيضًا أن تتشاور روسيا مع الحكومة السورية"، مؤكدا: "يجب احترام اتفاق الأطراف بشأن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها والرجوع إلى قرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص. والأهم هو بدء الحوار السياسي بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية".

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