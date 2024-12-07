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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٣ م

الرئاسة السورية تنفي مغادرة بشار الأسد دمشق

الرئاسة السورية تنفي مغادرة بشار الأسد دمشق

نفت الرئاسة السورية كل الأخبار حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت الرئاسة السورية في بيان، تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

ونفت رئاسة الجمهورية العربية السورية كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

وتؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.

رمز الخبر 1951626

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