مسؤول: لا يوجد خادم إيراني في منطقة السيدة زينب (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وكيل رئاسة اللجنة الايرانية لاعادة اعمار وتوسعة المراقد المقدسة "مجيد نامحو"، عودة جميع العاملين والخدمة لدى مرقد السيدة زينب (س) في دمشق، ولم يبق احد منهم في هذه المنطقة حاليا.

واوضح نامجو في تصريح له اليوم الاحد، انه تم خلال الاسبوع الماضي وقبل وصول الجماعات المسلحة الى مدينة دمشق، اجلاء جميع الكوادر التنفيذية والخدمية لمشروع اعادة اعمار الحرم الزينبي.

وحول الانباء بشأن "استغلال البعض من الفلتان الامني السائد في مدينة دمشق، بما في ذلك الاعتداء على المكاتب والمخازن التابعة للجنة توسعة المراقد المقدسة في منطقة السيدة زينب (س)"، قال هذا المسؤول : ان هكذا احداث لم تسفر عن اضرار في الممتلكات، وان الجماعات المسلحة نفت اي تدخل لها في هذا الخصوص.

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