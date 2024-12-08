الخارجية الروسية: الأسد غادر سوريا بعد الاستقالة والامر بتسليم السلطة سليما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية الروسية في بيانها لها اليوم الاحد، انه "نتيجة لمفاوضات بين الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطيا أوامر بالانتقال السلمي للسلطة".

ولم تذكر موسكو، في البيان، مكان الأسد حاليا، وأكدت أن روسيا لم تشارك في أي محادثات بشأن رحيله.

واضاف هذا البيان، أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا وضعت في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لها في الوقت الحالي، وإن موسكو على اتصال بجميع المعارضة السورية المسلحة وحثت جميع الأطراف على تفادي أي أعمال عنف".