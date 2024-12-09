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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ ص

أبن المستشار زاهدي: نحن لم نندم على الطريق الذي سلكناه ولو بمقدار ذرة

أبن المستشار زاهدي: نحن لم نندم على الطريق الذي سلكناه ولو بمقدار ذرة

قال نجل الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي "محمد مهدي زاهدي": لم نندم على الطريق الذي سلكناه ولو بمقدار ذرة لأن معيارتحركاتنا كان تطبيق أمر الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نجل الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي "محمد مهدي زاهدي" قال: لم نندم على الطريق الذي سلكناه ولو بمقدار ذرة لأن معيارتحركاتنا كان تطبيق أمر الله.

وأضاف من كان يمضي في سبيل الله فهو الغالب وثورتنا الإسلامية كانت ولا تزال ثورة المظلومين والضعفاء والثورة في سبيل الله.

وختم قائلا: جملة والدي هذه لا تفارق ذهني أبدا حينها قال: "لقد أثبتت لي التجربة أن كل ما يحدث للجمهورية الإسلامية هو خير".

الجدير بالذكر أن الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي نال درجة الشهادة هو ورفاقه إثر جريمة الكيان الصهيوني الإرهابية ضد قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق.

/انتهى/

رمز الخبر 1951684
شیرین سماره

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