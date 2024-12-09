رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية: ايران تحظى الآن بقدرات متكاملة في قطاع التكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ـ انه أوضح "اسلامي"، في تصريح خلال لقائه النائب الاول للرئيس الإيراني "محمد رضا عارف" اليوم الثلاثاء : لطالما كان فخامة رئيس الجمهورية وسعادتكم، من الداعمين للصناعة النووية، ونحن نقدر هذا الموقف.

واكد مساعد رئيس الجمهورية، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها قوانين ولوائح خاصة، وهي ملزمة بدعم الدول التي تمتلك تكنولوجيا نووية لضمان حصول جميع الدول على تكنولوجيا نووية سلمية بسهولة أكبر.

وتابع : مع الأسف، نشهد تركيزًا من قوى الاستكبار العالمي على عرقلة هذا المسار في ايران؛ وقد عمل هؤلاء على الدوام لعرقلة ازدهارنا العلمية والتقنية، وقد ثبت ذلك بالفعل.

وأشار اسلامي إلى، أن "الظروف الحالية نابعة من العداء ضد الشعب الإيراني"، قائلاً : إن أساس هذا التفكير والموقف متجذر في نظام الهيمنة العالمي.

وأضاف : لقد حاول نظام الهيمنة دائمًا، لعرقلة التقدم النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال تشويه سمعة البلاد، وقد تابع ملف إيران النووي بذات الطريقة طوال السنوات الماضية وتسبب في ازعاجنا.

وصرح مساعد رئيس الجمهورية بانه على الرغم من التحركات المخربة والاغتيالات التي طالت علمائنا، لكن استطاعت إيران، بفضل الله تعالى وجهود الشباب من علمائنا وباحثينا، ان تبني قدراتها وترتقي بقدراتها العلمية لتعزيز التقنية والصناعة النووية في البلاد.