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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢١ ص

عراقجي: إيران لا تزال مستعدة للتعاون البناء مع الوكالة ضمن الإطار الفني المحدد

عراقجي: إيران لا تزال مستعدة للتعاون البناء مع الوكالة ضمن الإطار الفني المحدد

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في محادثة مع رافائيل غروسي، أن إيران لا تزال مستعدة وراغبة في التعاون بشكل بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الإطار الفني المحدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محادثة هاتفية مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه المحادثة، تمت مناقشة الآراء حول التعاون الأخير بين إيران والوكالة في شكل اتفاقية الضمانات.

وانتقد عراقجي بشدة التصرفات غير البناءة لبعض أعضاء مجلس المحافظين، والتي أدت إلى فشل جهود المدير العام خلال زيارته الأخيرة إلى طهران في إحراز تقدم على طريق حل القضايا الأمنية، مضيفا: أن إيران لن تتردد في الرد بشكل حاسم على مثل هذه التصرفات، كما انها لاتزال مستعدة وراغبة في التعاون بشكل بناء مع الوكالة ضمن الإطار الفني المحدد.

وشدد غروسي في هذه المحادثة على ارادة الوكالة على التفاعل الجاد مع إيران، وذكر أنها أجرت وستجري مشاورات مع الأطراف الأخرى في إطار واجباتها وصلاحياتها لخلق بيئة مناسبة لحل القضايا القائمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951715

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