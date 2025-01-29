عراقجي: على الوكالة الدولية الالتزام بمهامها ومسؤولياتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عباس عراقجي، وزير الخارجية، أجرى مباحثات هاتفية مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات التعاون والتفاعلات الفنية بين إيران والوكالة.

وخلال هذه المباحثات، جدد عراقجي التزام إيران بمواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة تجنب التسييس والمواقف غير البناءة، ومواصلة التعاون في أجواء فنية وإيجابية.

كما شدد وزير الخارجية على أن الوكالة الدولية يجب أن تلتزم بمهامها ومسؤولياتها، داعيا المدير العام للوكالة إلى عدم الالتفات للضغوط والمطالب غير المبررة من بعض الدول.

من جانبه، أكد غروسي في هذه المباحثات التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مشيرا إلى أنها ستواصل مشاوراتها مع جميع الأطراف في إطار مسؤولياتها وصلاحياتها من أجل خلق بيئة مناسبة لحل القضايا العالقة.