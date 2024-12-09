خلال جلسة في البرلمان... عراقجي: استمرار عملية أستانا رهن بتطورات سوريا وقرار إيران وروسيا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح وزير الخارجية تفاصيل اجتماعه غيرالعلني صباح اليوم الاثنين، مع نواب مجلس الشورى الاسلامي بشأن التطورات في سوريا وقال: "قدمت في هذا الاجتماع تقريرا عن الأنشطة الدبلوماسية التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في اجتماعات يوم السبت في الدوحة والمشاورات والنتائج التي تمخض عنها".

وأضاف السيد عباس عراقجي: "في هذا اللقاء طرح النواب أسئلة حول مسار التطورات وتسارعها في سوريا، والتي أجبنا عليها وتم طرح بعض النقاط"، معتبرا الجلسة جلسة نقاش جيدة".

وقال وزير الخارجية ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم الاعتراف بالمجموعات المعارضة لبشار الأسد وحضورها في الجولة الجديدة من اجتماع عملية أستانا: "في الأساس، لم تحضر الحكومة السورية قط اجتماع عملية أستانا وكانت هذه العملية بين إيران وتركيا وروسيا".

وتابع بشأن امكانية استمرار عملية استانا في المستقبل: "يعتمد استمرار هذه العملية في المستقبل على تطورات سوريا وقرارات الدول الثلاث"، مبينا: "ان مشاركة دول عربية اخرى في هذه العملية لم تكن موضوع نقاش قط".

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