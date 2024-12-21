ممثل الاتحاد العالمي للمصارعة يزور إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها ستقام بطولة المصارعة للكبار والجولة الأولى لاختيار المنتخب الوطني في ايران في الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر في مدينة شيراز.

وبعد متابعان اتحاد المصارعة الايراني من الاتحاد العالمي للمصارعة، سيكون تسونج جانج رونج، مدرس هذا الاتحاد من تايبيه الصينية، حاضرا في هذه المنافسات للمراقبة على الحكام الدوليين لبلادنا.

وكان اتحاد المصارعة قد أعلن في وقت سابق أنه بناء على اقتراح ناصر فروتن المستشار الأعلى لرئيس اتحاد المصارعة الايراني في التحكيم والمتابعة للاتحاد العالمي للمصارعة، سيتم تشكيل الرابطة العالمية بحضور ممثل لها في المسابقات المحلية الإيرانية من أجل مراقبة الحكام الدوليين. وبهذا لا داعي لأن يتحمل القضاة التكلفة الباهظة للذهاب إلى بلد أجنبي.

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