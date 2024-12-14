وكالة: الرئيس الايراني يزور مصر قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نقلت وكالة ميدل إيست نيوز عن مسؤول إيراني قوله: "ان الرئيس الإيراني سيزور مصر للمشاركة في اجتماع مجموعة الدول الثماني النامية D-8".

وقال المصدر: "إن بزشكيان سيجري على هامش الاجتماع أيضا لقاءات ثنائية مع مسؤولين آخرين يحضرون الاجتماع".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، الخميس من الأسبوع الجاري.

ونظرا للتطورات الأخيرة في سوريا، فمن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الإيراني والتركي على هامش هذا الاجتماع لبحث التطورات في سوريا.

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