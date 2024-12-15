رفع حالة الاستنفار في مطار "بن غوريون" ومحيطه عقب إنذار بوقوع هجوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان الشرطة وضعت حواجز في الطريق قرب مطار "بن غوريون" وهناك انتشار كثيف لقوات الشرطة في المكان.
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أعلنت منصة إعلامية إسرائيلية، رفع حالة الاستنفار في مطار "بن غوريون" ومحيطه في أعقاب إنذار بوقوع هجوم. وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان الشرطة وضعت حواجز في الطريق قرب مطار "بن غوريون" وهناك انتشار كثيف لقوا
وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان الشرطة وضعت حواجز في الطريق قرب مطار "بن غوريون" وهناك انتشار كثيف لقوات الشرطة في المكان.
رمز الخبر 1951888
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