المخططات الأمريكية ستفشل وسنؤسس لظهور الإمام الحجة (عج)

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد امام جمعة بغداد آية الله السيد ياسين الموسوي أن الأمريكان والكيان الصهيوني يهدفون إلى تشكيل دولة سنية في سوريا وفي العراق يريدون تأسيس دولة شيعية لكن هناك الكثير من التفاصيل حول مناطق أخرى في سوريا.

وبين السيد ياسين الموسوي أن نسبة اخواننا من أهل السنة في سوريا هي اربعين بالمئة وتنقسم الفئات الأخرى إلى شيعة وعلويون والدروز والاسماعيليون والمسيحيون وغيرهم من الفئات الأخرى والتي حسب مخططات أمريكا لا يتم إعطائهم نسبة في المسؤوليات الحكومية.

وتابع أن الجهة التي سيطرت على سوريا هي تتشكل من عدة جماعات مختلفة وقد تحصل معارك بينهم في المستقبل القريب وهذا ما صرح به مسؤولون أمريكيون.

وأشار إلى المخطط الأمريكي في العراق، قائلا: أن الأمريكان لايريدون اسقاط النظام في العراق ولاتغيير الدستور العراقي لأنهم كتبوه، لكنهم يريدون أن يصبح العراق خاضعا لهم في كل شيء ومنها التطبيع مع الكيان الصهيوني وإتاحة دور للصهاينة في التدخل في شؤون العراق.

وأكد أن الصهاينة في هذه الخطة يحاولون ايجاد هجرة معاكسة من يهود العراق الذين استقروا في اسرائيل إلى العراق وإعطائهم حقوقهم.

وبين أن هذه الخطة تشمل اقصاء الحشد الشعبي من أن يلعب دورا اساسيا في العراق، متابعا أن المخطط ينص على أن علاقات العراق مع ايران يجب أن تخضع لموقف وسياسة أمريكا ورضايتها.

وأشار آية الله الموسوي إلى أن هذا المخطط قد يفشل لكن الإدارة الأمريكية لها مخططات أخرى قد تعمل على تنفيذها.

وأكد على أن العراق سيد نفسه ولا يخضع للمخططات الأمريكية، موضحا أن هناك من يسعى لتلميع هذا المخطط بخطابات تؤكد على إبعاد العراق عن الحروب وحل المشكلات الاقتصادية والحفاظ على استقرار البلد لكن أقول لهم بعد هذا المخطط سيكون العراقيون عبيدا للأمريكان والصهاينة وسوف لايحصلون على شيء مما يتحدث عنه هؤلاء.

وأشار إلى أن الشعب العراقي يأبى أن يكون خاضعا لأمريكا، قائلا: نحن أتباع الحسين وعلي (عليهما السلام) وأبناء المرجعية العلياء نصدح بأصواتنا هيهات منا الذلة.

وختم السيد ياسين الموسوي مصرحا أنني على يقين تام أن كل هذه المخططات ستفشل ونحن سنؤسس لظهور الإمام الحجة (عج) وسنبني عاصمة المهدي (عج).