إسرائيل قلقة من سقوط الحكومة الأردنية/مسؤولون أمنيون وعسكريون من تل أبيب يزورون عمان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعلنت شبكة "كان" الصهيونية إن إسرائيل تشعر بقلق بالغ من أن يؤثر نجاح الجماعات الارهابية في سوريا على بعض الأطراف في الأردن، بما في ذلك الجماعات الجهادية أو المعارضين للنظام الملكي في هذا البلد. وهذا سيزيد من دافعهم لزعزعة استقرار النظام في الأردن وسيحاولون تكرار الأحداث السورية في الأردن لأن النظام سيسقط على المدى القصير.

وأضافت شبكة كان: هذا هو مصدر القلق الرئيسي لإسرائيل، كما تشير بعض المؤشرات، بما في ذلك سيطرة الجماعات الارهابية على حدود الأردن وسوريا، إلى هذا القلق. وقد ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي والقادة السياسيون والأمنيون هذه الاحتمالات وتحديداً الموضوع الذي قد يكون الأردن هو الخيار التالي.

وأوضحت هذه الشبكة: أن الدبلوماسيين العرب في المنطقة لديهم نفس القلق أيضا، لكن قلق الكيان الإسرائيلي من ذلك مرتفع للغاية لأنه يمتلك أطول حدود مع الأردن، وإذا تكرر السيناريو السوري في الأردن فإن تأثيراته على إسرائيل أكبر، ولهذا السبب فإن المناقشات في الأوساط الإسرائيلية حول هذا الأمر مستمرة.

وبحسب شبكة "كان"، فإن مجلس وزراء الكيان الصهيوني أجرى مباحثات في ظل القلق على مستقبل الأردن، ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر لبحث هذا الموضوع.

وفي هذا الصدد أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) وكبار ضباط الجيش الصهيوني التقوا برئيس جهاز المخابرات الأردني وكبار القادة العسكريين في البلاد وأجروا الترتيبات بشأن الوضع في سوريا.

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