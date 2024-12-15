196 شهيدًا صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء يوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي: إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الصحفي أحمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة في المحافظة الوسطى.

وأدان الإعلام الحكومي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن 151 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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