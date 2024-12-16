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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ ص

ضابط إسرائيلي رفيع: حتى لو بقينا 20 عامًا في غزة، لن نصل إلى آخر صاروخ لدى حماس

ضابط إسرائيلي رفيع: حتى لو بقينا 20 عامًا في غزة، لن نصل إلى آخر صاروخ لدى حماس

أقرّ ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش، حتى لو بقي 20 عامًا في قطاع غزة، لن يتمكن من الوصول إلى آخر صاروخ تمتلكه حركة حماس.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الضابط لشبكة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل لن تنجح في القضاء على آخر صاروخ لدى حماس حتى لو بقيت في غزة لعقدين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن "آفي ديختر"، أحد وزراء حكومة الاحتلال، صرّح بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة لعدة سنوات لمحاربة العناصر الجديدة في حركة حماس، مشيرًا إلى أن الجيش سيكون مسؤولًا أيضًا عن إيصال المساعدات الإنسانية هناك.

وأضاف: "هناك الكثير من المهام أمامنا، وأعتقد أننا سنبقى في غزة لفترة طويلة. معظم الناس يدركون أن إسرائيل تدخل وتخرج من غزة منذ سنوات، ومن الممكن أن تستمر في البقاء في محور نتساريم".

/انتهى/

رمز الخبر 1951899

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