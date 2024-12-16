نتنياهو: دمّرنا قدرات سوريا بالكامل

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ نتنياهو قال خلال تصريحاته إنه يشعر بالرضا إزاء انهيار نظام بشار الأسد، مضيفًا: "خلال الأيام الماضية، دمّرنا القدرات التي أنشأها نظام الأسد على مدار سنوات".

وأضاف نتنياهو: "استهدفنا مسارات نقل الأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، وما زلنا ملتزمين بمنع تسليح حزب الله".

منذ الساعات الأولى لانهيار حكومة بشار الأسد، شهدت سوريا هجمات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظل صمت وتجاهل من العديد من الدول. هجمات لا تزال مستمرة، في حين صرّح الأمين العام لحزب الله بأن هذا الكيان، بمساعدة الولايات المتحدة، يسعى إلى تدمير المنطقة بأكملها.

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