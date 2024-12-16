وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، وقوع انفجارات عنيفة في ريف طرطوس الشرقي من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفاً عدداً من المواقع ومستودعات الذخيرة، فجر الإثنين.

وأفادت الميادين عن توسّع إسرائيلي في احتلال أراضٍ سورية، إذ أفاد أمس بأنّ الاحتلال دخل قرىً جديدة في ريف القنيطرة، مشيراة إلى أنّ "القوات الإسرائيلية باتت على بعد 15 كلم من الطريق الدولية بين دمشق وبيروت".

الجدير بالذكر أنه الجيش الكيان الإسرائيلي احتل 3 قرى جديدة في جنوبي سوريا، وهي قرية جملة في محافظة درعا، وقريتا "مزرعة بيت جن" و"مغر المير" التابعتان لمحافظة ريف دمشق.

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