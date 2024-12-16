عضو مجمع علماء الدين المجاهدين: الصهيونية خطر دولي وارتباط الثورة الاسلامية بمحور المقاومة لا ينفصم

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ حجة الإسلام السيد رضا تقوي قال حول الأحداث الأخيرة في سوريا: "بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وخاصة في سوريا، أصبحت المنطقة تمر بظروف خاصة واستثنائية، ويتعين علينا توعية المجتمع وإرشاده تجاه هذه القضايا. إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية هي في الحقيقة توضيح وشرح للأمور. لقد دعا سماحته مرارًا وسائل الإعلام والعلماء والدعاة والأكاديميين وطلاب الحوزة إلى أهمية التوضيح والتبيين، لأن التبيين في هذه الظروف يعد جهادًا بحد ذاته".

وأضاف تقوي: "لقد قدم قائد الثورة الإسلامية توجيهاته ورسم المسار الصحيح للجميع. فلسفة القيادة في النظام الإسلامي تكمن في إرشاد الشعب في اللحظات الحرجة. وفي خطابه الأخير، أوضح القائد للمجتمع التحولات الأخيرة في المنطقة، مشيرًا إلى الجوانب الأساسية لهذه القضايا وفق الوقت المتاح".

وأكد تقوي أن "المسؤولية الآن تقع على عاتق المثقفين والإعلاميين والخطباء، حيث يجب أن يتحركوا لنقل وتوضيح الأحداث والقضايا للناس بدقة ومعرفة كاملة. كما أن الشعب كان ينتظر كلمات القائد بفارغ الصبر، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، حيث أثارت تساؤلات كثيرة في أذهان العامة، وكان الجميع متأهبًا للاستماع إلى توجيهاته".

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