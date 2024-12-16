غارات الكيان الصهيوني تهز وسط وغرب سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت المصادر ان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي السياق، ذكرت المصادر أن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ قبالة السواحل السورية.

وأوضحت أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى القرى والبلدات القريبة من مكان القصف.

وأشارت إلى أن حرائق كبيرة اندلعت جراء العدوان الإسرائيلي والذي استهدف عدة مواقع في بريف طرطوس على السواحل السورية غرب البلاد.

وصعّد كيان الاحتلال بشكل كبير جدًا من انتهاكاته الجوية على الأراضي السورية منذ صبيحة يوم 8 ديسمبر الجاري، مستهدفة مواقع عسكرية بهدف تدمير كامل الترسانة العسكرية لجيش النظام السابق بعد سقوطه.

كما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات الليلة الماضية، غاراتها الجوية التي استمرت لنحو 8 ساعات، استهدفت معسكرات كانت تتبع لجيش النظام السابق في منطقة عين منين التابعة للتل بريف دمشق الشمالي الغربي.

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