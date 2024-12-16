تخت روانجي يؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد في طهران الاجتماع التشاوري الـ32 لنائبي وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان بمشاركة مجيد تخت روانجي النائب السياسي لوزير الخارجية وتاكيهيرو فوناكوشي النائب الأول لوزير الخارجية الياباني.

ووصف النائب السياسي لوزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، استمرار المشاورات بين البلدين على مختلف المستويات بالهام والضروري، ودعا إلى تطوير العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية.

وأشار تخت روانجي إلى استمرار الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة واتساع عدوان الكيان الصهيوني في سوريا، وأشار إلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في التعامل مع ارتكاب الجرائم النكراء وفي مقدمتها جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية. ودعا إلى بذل جهود جادة من كافة الدول لوقف جرائم واعتداءات هذا الكيان ومحاكمة ومعاقبة قادته. كما رحب تخت روانجي بدور اليابان الأكثر فعالية للمساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، اعتبر فوناكوشي حضور ممثل الحكومة اليابانية في حفل تنصيب الرئيس بزشكيان والمحادثات بين قادة البلدين علامة على ارادة اليابان لتعميق العلاقات مع ايران.

كما قيم المشاورات السياسية بين البلدين بشأن التطورات العالمية والإقليمية بأنها مهمة، خاصة في الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا، وأكد على استعداد بلاده لمواصلة وتعميق المشاورات الثنائية بين البلدين.

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