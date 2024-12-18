تخت روانجي: إيران وبيلاروسيا عازمتان على مواصلة التعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي، النائب السياسي لوزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى لقائه مع نظيره البيلاروسي في طهران، على حسابه الرسمي على منصة اكس: في إطار المشاورات السياسية بين البلدين. عقدت مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي لوكاشيفيتش، اجتماعًا وديًا وبناءً في طهران.

وأضاف: بحثنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، مع التركيز بشكل رئيسي على التعاون الاقتصادي.

وأكد تخت روانجي: أن إيران وبيلاروسيا عازمتان على مواصلة التعاون من أجل مصلحة شعبي البلدين والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

والتقى لوكاشيفيتش، الذي زار طهران، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا.

وفي هذا اللقاء أكد لوكاشيفيتش، في إشارة إلى العلاقات الودية بين إيران وبيلاروسيا، على أهمية مواصلة المشاورات الثنائية لتحسين العلاقات بين البلدين والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير خارجية بلادنا أيضًا على أهمية الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف للمساعدة في تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين من خلال الدعوة إلى إجراء مشاورات سياسية بين إيران وبيلاروسيا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية حسب الضرورة.

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