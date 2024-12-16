تخت روانجي يؤكد على تعميق العلاقات واستمرار المشاورات مع اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب تخت روانجي على حساب المستخدم الخاص به على شبكة اكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): التقيت مع نائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، الموجود في طهران لحضور الاجتماع التشاوري الثاني والثلاثين لنواب وزراء خارجية إيران واليابان.

وأشار تخت روانجي: تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ومع التأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات، أعرب الطرفان عن ارادتهما على تعميق العلاقات في كافة المجالات.

والتقى تاكيهيرو فوناكوشي، الذي سافر إلى طهران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي بعد ظهر الأحد وتحدث معه.

وفي هذا اللقاء، أكد فوناكوشي، في إشارة إلى العلاقات الودية الطويلة الأمد بين إيران واليابان، على أهمية مواصلة المشاورات لتطوير العلاقات الثنائية والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار عراقجي إلى العلاقات الطيبة والودية بين البلدين، كما رحب عراقجي بالمشاورات مع اليابان بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وشدد على أهمية مواصلة هذه المشاورات بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة سوريا.

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