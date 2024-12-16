معرض الأبحاث والتكنولوجيا والإنجازات التقنية وفن التسويق بنسخته ال25

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معرض الأبحاث والتكنولوجيا والإنجازات التقنية وفن التسويق بنسخته الخامسة والعشرين حظي بترحبيا كبيرا مقارنة مع الدورات السابقة من قبل الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين الذين اطلعوا عن كثب على أحدث أداء القائمين على المعرفة والتكنولوجيين واستمعوا إلى مشاكل وهواجسهم.

يشار إلى أن الاسبوع الوطني للبحوث العلمية يقام في الفترة الممتدة من 10 الى 16 كانون الاول/ ديسمبر، ببرامج مختلفة ومتنوعة وبحضور كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا وغيرها من المؤسسات المهتمة والمتخصصة بهذا المجال.

وقد تميز اليوم الأول من هذا الأسبوع بافتتاح عدة معارض متقاربة في التخصص والاهتمام منها معرض الأبحاث والتكنولوجيا والإنجازات التقنية وفن التسويق المعرض الخامس والعشرون والمعرض الثاني عشر للمعدات الإيرانية المتقدمة والمواد المخبرية والاختبارات او ما يعرف ب"صنع في إيران".

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