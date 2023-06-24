إيران تصدر معدات في مجال الألياف البصرية والاتصالات الى فنزوئلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أمير حسين ميرابادي الإنجازات والتعاون العلمي والتكنولوجي المشترك لفنزويلا خلال زيارة الرئيس الأخيرة وقال: من المناقشات الجادة للحكومة في التفاعلات الدولية لمركز العلوم والتكنولوجيا، وفي الرحلات التي يكون فيها الرؤساء بشكل خاص لدول مختلفة، يتم عرض العلوم والتكنولوجيا بطريقة واضحة ومحددة وجريئة، وقد تم إنشاء العديد من القدرات الجيدة لتطوير التفاعلات العلمية والتكنولوجية.

بناء مركز غسيل الكلى بالمعدات الإيرانية في فنزويلا

وأضاف: حدثت أشياء جيدة خلال الرحلة إلى فنزويلا. أرسلت شركة إيرانية، وهي شركة مصنعة لأجهزة غسيل الكلى، بعض العينات من منتجاتها وبدأت عملية تسجيل هذه الآلات في هذا البلد، وبعد الموافقة، سيتم إنشاء مركز غسيل كلوي سعة 50 سريراً بمعدات إيرانية.

واشار رئيس مركز التفاعلات الدولية لنائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وفنزويلا لإنشاء خط تجميع لآلات غسيل الكلى بقدرة إنتاج 1000 آلة سنويا، مضيفا: "قرر أن يتم إنتاج هذا المنتج في كل من فنزويلا والمنطقة وأمريكا اللاتينية.

تصدير معدات وخدمات قواعد المعرفة الإيرانية في مجال الألياف البصرية ومعدات الاتصالات

وتابع القول ميرابادي ان إبرام عدة عقود في مجال محطات توزيع الغاز ومعدات الاتصالات والألياف الضوئية والمبادلات الحرارية بقيمة 90 مليون دولار من بين الإنجازات الأخرى لهذه الرحلة، وقرر تصدير معدات وخدمات قائمة على المعرفة للشركات في المجالات المذكورة.

سيتم إطلاق مركز الابتكار والتكنولوجيا المشترك بين إيران وفنزويلا

وقال: الموافقة الأخرى التي حصلنا عليها كانت إنشاء مركز ابتكار وتكنولوجيا مشترك بين إيران وفنزويلا، والذي كلفته الحكومة الفنزويلية بنائب المستشار العلمي لمدة 20 عامًا، ووقعنا الوثيقة خلال هذه الرحلة بين المركز الدولي للتفاعلات العلمية والتكنولوجيا في إيران ونائب رئيس العلوم والتكنولوجيا في فنزويلا. والشركات الإيرانية القائمة على المعرفة من المفترض أن يكون لها مكاتب في هذا المركز أو تستخدم سعة المعرض هناك وتكون قادرة على استخدام هذه القدرة لإنتاج بعض المنتجات، تطوير السوق والإنتاج المشترك في فنزويلا، ونمو المشاريع العلمية ، واستثمارات المشاريع القائمة على التكنولوجيا كأهداف مشتركة ذكرت في مركز الابتكار والتكنولوجيا بين إيران وفنزويلا.

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