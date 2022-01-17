إزاحة الستار عن 55 منتجًا جديدًا من منتجات النانو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ اليوم المعرض الذي يستمر 4 أيام لإنجازات مجال النانو والذي تم فيه عرض أكثر من 200 منتج.

وفي حفل افتتاح المعرض، تم الكشف عن 55 منتجًا جديدًا من منتجات النانو، والتي حصلت على ترخيص من المقر الرئيسي لتطوير تقنية النانو.

كما حضر الحفل نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سورنا ستاري، وسكرتير المقر الرئيسي لتطوير تقنية النانو سعيد سركار.

وجدير بالذكر ان هذه المنتجات تنتج في مجالات الصحة والمياه والبيئة والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والسيارات والنقل والهندسة المدنية والبناء.

وفي هذا الحفل أيضًا، سيتم إبرام 8 عقود بين الحرفيين والشركات القائمة على المعرفة لإنتاج منتجات النانو.

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