تزويد 2000 مدرسة بمحطات طاقة شمسية: مصدر دخل جديد للمؤسسات التعليمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب كاظمي عن تقديره للجهود القيّمة والمستدامة التي بذلها المساهمون ومحافظ أصفهان في افتتاح محطة طاقة شمسية في مدرسة لطلاب التوحد. ووصف هذا المشروع بأنه خطوة متميزة ومستدامة، موجهًا شكره لكل من ساهم في إنجاحه.

وكشف الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين المساهمين وأكثر من 2000 مدرسة، تنص على تركيب محطة طاقة شمسية في كل مدرسة.

وأوضح كاظمي أن كل محطة ستنتج حوالي 20 كيلوواط من الكهرباء، يتم استخدام 50% منها لتلبية احتياجات المدرسة، فيما يتم ضخ الباقي في شبكة الكهرباء الوطنية. وأكد أن هذا المشروع سيعود بعوائد مالية مناسبة للمدارس المشاركة.

وأكد كاظمي أن وزارة التربية والتعليم ترى نفسها ملتزمة بدورها في نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول للطاقة. وأوضح أن الوزارة أطلقت حملات توعية، وأرسلت رسائل وتعليمات، ووزعت الأدوار بين الطلاب، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات المنظمات الطلابية لتعزيز هذه الثقافة.

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