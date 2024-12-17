نظرية اللواء صفوي تحرز على اعلى مكانة بين نظريات دفاع البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ذكرى أسبوع الأبحاث الذي يقام في جامعة الدفاع الوطني، حازت النظرية العلمية للواء صفوي بعنوان "تشكيل قطب قوة العالم الإسلامي في هندسة النظام العالمي الجديد" "أعلى مكانة بين نظريات الدفاع والأمن والإدارة الاستراتيجية للبلاد.

هذه النظرية هي نتاج أكثر من 20 عامًا من البحث والتدريس للسيد يحيى صفوي في الجغرافيا السياسية والجيواستراتيجية للعالم الإسلامي، والتي تم الدفاع عنها على ثلاث مراحل بحضور كبار أساتذة البلاد في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الإقليمية وتم تاييدها .

وحازت "النظرية العلمية لتشكيل قطب قوة العالم الإسلامي في هندسة النظام العالمي الجديد" اعلى مكانة بين نظريات الدفاع والامن والادارة الاستراتيجية صباح اليوم بحضور أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ورئيس أكاديمية العلوم وعدد من الأساتذة والخبراء في جامعة الدفاع الوطني.

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