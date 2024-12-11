السفارة الايرانية بدمشق تنفي سرقة أصولها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، رداً على الادعاءات حول سرقة 42 مليون دولار من الأموال الإيرانية في السفارة، أن هذه الشائعات يروجها المنافقون لاستخدامها داخل إيران.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في دمشق على حسابها الرسمي في منصة X: "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق تؤكد على عدم وجود أي مرافق وممتلكات في مبنى السفارة أثناء الهجوم وقبل إخلاء كل شيء، تم فحص كل شيء بدقة مسبقاً، وموضوع سرقة 42 مليون دولار هو إشاعة يروجها المنافقون للاستهلاك داخل إيران".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام المناهضة لإيران ادعاءات حول تصريح السفير الإيراني في دمشق بشأن سرقة 42 مليون دولار من الأموال الإيرانية، وهو ما نفى السفير الإيراني هذه الادعاءات.

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