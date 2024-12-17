ايران والصين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التنموي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد المنتدى الثالث للتعاون التنموي لدول المحيط الهندي والصين على مدى يومي 25 و 26 ديسمبر 2024م، في مدينة كونمينغ الصينية، بمشاركة أكثر من 20 دولة ساحلية مطلة على المحيط الهندي.

وشارك في هذا المنتدى وفد ايراني يمثل "منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية"، بقيادة "ابوالفضل کوده‌ئي"، نائب وزير الاقتصاد والمالية، رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الوطنية.

وعلى هامش هذا المنتدى، اجرى "كوده ئي" محادثات مع نائب رئيس وكالة التعاون التنموي الدولي الصيني، حيث تناول الجانبان موضوع زيادة التعاملات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة تبني وتنفيذ المشاريع داحل إيران بتمويل من صندوق الجنوب _ جنوب، والمبادرة الصينية للتنمية العالمية.

وخلال هذا اللقاء ايضا، تم الإعلان عن تنفيذ مشروعين في إيران، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين.

وشارك في المنتدى مساعدو وزراء الاقتصاد من باكستان وبنغلادش وتايلاند ونائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

وعقد الوفد الإيراني على هامش هذا المنتدى ايضا، لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول الاعضاء، باحثا معم في سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.