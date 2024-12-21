مجموعة السفن "السلام والصداقة" الباكستانية ترسو في بندرعباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ مجموعة السفن "السلام والصداقة" التابعة للقوات البحرية الباكستانية رست في مياه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز العلاقات الودية والارتقاء بمستوى التفاعلات التعليمية بين البلدين، وكذلك إيصال رسالة السلام والصداقة وتعزيز العلاقات في المنطقة.

وستقيم مجموعة السفن التابعة للقوات البحرية الباكستانية في مدينة بندرعباس لمدة ثلاثة أيام، حيث ستقوم بزيارة المواقع السياحية والثقافية والتجارية في المدينة.

كما ستلتقي المجموعة بقادة المنطقة البحرية الأولى "إمامة" التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني. ومن المقرر أيضًا أن يزور أفراد المجموعة مقبرة شهداء بندرعباس، حيث سيؤدون احترامهم لمقام شهداء الدفاع المقدس.

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