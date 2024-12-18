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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٣ م

اللجنة العليا للفضاء السيبراني تُقرّ "قانون العملات الرقمية"

اللجنة العليا للفضاء السيبراني تُقرّ "قانون العملات الرقمية"

صادقت اللجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني في إيران على المبادئ العامة لوثيقة تنظيم العملات الرقمية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء .

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور سيد محمد أمين آقاميري، أمين المجلس الأعلى ورئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة.

كان هذا الاجتماع هو الجلسة الثانية لمناقشة المبادئ العامة لمسودة وثيقة "نظام العملات الرقمية"، والتي تشمل إنشاء العملة الرقمية الوطنية وتنظيم العملات الرقمية العالمية.

وخلال الجلسة، قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والمالية قسمًا آخر من المبادئ والأهداف العامة للوثيقة لأعضاء اللجنة. وبعد مناقشات واستعراض آراء الخبراء من الجهات المختصة، طُرحت المبادئ العامة للتصويت، وحظيت بموافقة أغلبية الأعضاء.

وتم الاتفاق على استكمال مناقشة التفاصيل والمقترحات المقدمة من الأعضاء في الجلسات المقبلة للجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني.

يُذكر أن الوثيقة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية في مجال الفضاء السيبراني تُعهد بالتصديق النهائي على هذه الوثيقة إلى اللجنة العليا لتنظيم اللوائح.

ومع التصديق النهائي على هذه الوثيقة، التي تم تقديمها من قِبل وزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة 8 جهات أخرى في إعدادها، سيتم تنفيذ 22 وثيقة استراتيجية متعلقة بالفضاء السيبراني في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1951975

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