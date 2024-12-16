تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز اليومي من حقل بارس الجنوبي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار "تورج دهقاني" إلى التحديات الناتجة عن الفجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة في البلاد، موضحًا أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وهي ثالث أكبر منتج ورابع أكبر مستهلك للغاز عالميًا.

وأوضح أن أكثر من 1,500 عامل يعملون على 39 منصة بحرية لاستخراج الغاز بشكل مستدام من 350 بئرًا. وبيّن أن العاملين بذلوا جهودًا كبيرة، خاصة مع دخول الكتل الهوائية الباردة المفاجئة، وتمكنوا من تحقيق رقم قياسي للإنتاج من حقل بارس الجنوبي بلغ 712 مليون متر مكعب يوميًا.

وأضاف دهقاني أن أعمال الصيانة الأساسية التي جرت في الأشهر الماضية كان لها أثر إيجابي على زيادة الإنتاج الآمن والمستدام من الحقل، موضحًا أن هناك خططًا تطويرية لزيادة القدرة الإنتاجية للغاز في البلاد.

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