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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٦ م

وزير الطاقة: تنفيذ الاتفاقات بين ايران وتركمانستان يزيد حجم التبادل التجاري بينهما

وزير الطاقة: تنفيذ الاتفاقات بين ايران وتركمانستان يزيد حجم التبادل التجاري بينهما

قال وزير الطاقة عباس علي ابادي ان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران وتركمانستان في مجال الغاز والكهرباء والترانزيت ومقايضة السلع والخدمات الفنية والهندسية، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جاء ذلك في كلمة القاها وزير الطاقة امام ملتقى اقتصادي لرجال الاعمال الايرانيين والتركمانستانيين والدورة الـ 16 لمعرض الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص تحت عنوان "ايران أغروفود" اقيم بمدينة عشق اباد بتركمانستان.

واضاف علي ابادي ان اقامة معرض "ايران اغروفود" يظهر جانبا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات ذات الصلة ويمهد لتبادل المعلومات والخبرات وكذلك التعرف على طاقات وامكانات البلدين.

واضاف ان اكثر من 60 شركة ايرانية في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والمكائن والتجهيزات والخدمات الفنية والهندسية والشركات المعرفية تشارك في المعرض.

واكد وزير الطاقة ان التعاون بين ايران وتركمانستان يتنامى في جميع المجالات لا سيما النقل والترانزيت والطاقة بما يخدم البلدين وبلدان المنطقة.

رمز الخبر 1951924

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