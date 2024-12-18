روسيا تتفق مع إيران لنقل 60 مليون طن من بضائعها عبر الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أبو الفضل بختياري، الرئيس التنفيذي لشركة ابادان للنقل والخدمات البحرية، على هامش المعرض الدولي الثامن للنقل والخدمات اللوجستية والصناعات ذات الصلة، في إشارة إلى خطوات إيران لتعزيز التبادلات التجارية على طول طريق الممر الشمالي الجنوبي، أن إيران هي طريق العبور الجديد للبضائع الروسية، وبناء على الاتفاقية بين ايران وروسيا التي تشمل النقل البحري والسكك الحديدية والنقل البري، سيتم تنفيذ النقل البري لبضائع التصدير الروسية إلى ساحل الخليج الفارسي من قبل شركة ابادان لأول مرة.

وقال بختياري إن هذه الاتفاقية ستساعد كلا من اقتصاد قطاع الطرق، بما في ذلك السائقين وشركات النقل، وسيكون لها دخل إضافي للحكومة والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الطرق والنقل البري.

وأشار إلى أن مسودة هذا الاتفاق تم إعدادها مؤخرا ويجري الإعداد للتوقيع النهائي عليها مع روسيا، وقال: من المتوقع أن يتم نقل 60 مليون طن من البضائع، بما في ذلك جميع البضائع السائبة والحاويات الروسية، عبر إيران خلال العام المقبل.

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