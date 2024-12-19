عراقجي وفيدان یناقشان اوضاع غزة وسوريا في القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع "هاكان فيدان"، وزير الخارجية التركي، مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر، على هامش اجتماع وزراء منظمة الدول الإسلامية الثماني النامية (D-8) في القاهرة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة الحادية عشرة لهذه المنظمة، المقرر عقدها اليوم الخميس بمشاركة رؤساء الدول الثماني، بمن فيهم مسعود پزشکیان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران آخر تطورات المنطقة، مع التركيز على الوضع في غزة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وخاصة اعتداءاته على سوريا التي طالت بنيتها التحتية الدفاعية والاقتصادية.

وأكد الجانبان على ضرورة التعاون بين الدول الإسلامية الكبرى، ولا سيما أعضاء منظمة D-8، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الاستقرار والأمن الدائم في المنطقة.

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