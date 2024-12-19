عراقجي يزور مسجد محمد علي باشا ومقامي السيدة نفيسة والسيدة زينب في القاهرة 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، زار عراقجي صباح يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 مسجد محمد علي باشا والمقامين الشريفين خلال حضوره الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني الإسلامية النامية "دي 8".

مسجد محمد علي باشا

مسجد محمد علي باشا، المعروف أيضًا بمسجد الرخام، يقع في قلعة القاهرة بمصر. شُيّد المسجد بين عامي 1830 و1848 بأمر من محمد علي باشا تخليدًا لذكرى ابنه البكر طوسون باشا، الذي توفي عام 1816. يُعد المسجد العثماني من أبرز مساجد القرن التاسع عشر وأحد أكبرها، بقبته المميزة ومئذنتيه التوأمين. ويُعتبر المسجد مع القلعة من أبرز المعالم السياحية في مصر، حيث يتراءى للناظرين من أي جهة عند الاقتراب من المدينة.

مسجد السيدة نفيسة

ينسب مسجد السيدة نفيسة إلى السيدة نفيسة، ابنة الحسن بن زيد وحفيدة الإمام الحسن المجتبى (ع)، وزوجة الإمام جعفر الصادق (ع). يقع مرقدها في مصر ويعد من المواقع التي يقصدها الناس للزيارة والتبرك.

مسجد السيدة زينب

يُعتبر مسجد السيدة زينب من أشهر المساجد والمقامات في مصر، ويعود تاريخه إلى القرن الأول الهجري. شهد المسجد عدة عمليات إعادة بناء، أبرزها على يد علي باشا عام 1547، وعبدالرحمن كتخدا عام 1768. كما قامت وزارة الأوقاف المصرية بترميمه وتوسيعه في عامي 1940 و1969، ليصبح من أبرز المعالم الدينية في البلاد.