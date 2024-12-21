في مقابلة مع قناة الغد المصرية...عراقجي: بشار الأسد امتنع عن الاستماع إلى توصياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة "دي 8"، مع قناة "الغد"، وأجاب عن أسئلة مراسل القناة حول التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات بين إيران ومصر.

وفيما يلي بعض النقاط التي طرحها وزير الخارجية الإيراني في هذه المقابلة، نقلاً عن قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام":

تحولات سوريا :

يمكن النظر إلى التطورات في سوريا من زاويتين.

الأولى تتعلق بالمشروع الكبير للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وأي تصور مغاير لذلك هو خطأ.

المشروع الأميركي-الإسرائيلي يهدف إلى إضعاف جميع دول المنطقة، وهو محاولة للقضاء على أي مقاومة ضد الكيان الصهيوني.

يمكن النظر إلى التطورات في سوريا من زاويتين. الأولى تتعلق بالمشروع الكبير للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وأي تصور مغاير لذلك هو خطأ. المشروع الأميركي-الإسرائيلي يهدف إلى إضعاف جميع دول المنطقة، وهو محاولة للقضاء على أي مقاومة ضد الكيان الصهيوني. بشار الأسد والعلاقة مع المعارضة :

لم تكن هناك أي اتصالات مع بشار الأسد بشأن مغادرته سوريا.

محور المقاومة شن هجمات كبيرة وصعبة ضد الكيان الإسرائيلي.

الزاوية الثانية للتطورات في سوريا تتعلق بتعامل الحكومة السورية مع شعبها ومع المعارضة.

وأكد عراقجي أن إيران تواجدت في سوريا بناءً على طلب من الحكومة السورية بهدف مكافحة الإرهاب، ولم تتدخل أبداً في علاقة الحكومة مع الشعب أو مع المعارضة.

قدمنا توصيات عديدة لبشار الأسد، لكنه امتنع عن الاستماع إليها.

حذرنا بشأن تحركات المعارضة في إدلب، لكن الحكومة السورية اتخذت قرارات مستقلة.

لم تكن هناك أي اتصالات مع بشار الأسد بشأن مغادرته سوريا. محور المقاومة شن هجمات كبيرة وصعبة ضد الكيان الإسرائيلي. الزاوية الثانية للتطورات في سوريا تتعلق بتعامل الحكومة السورية مع شعبها ومع المعارضة. وأكد عراقجي أن إيران تواجدت في سوريا بناءً على طلب من الحكومة السورية بهدف مكافحة الإرهاب، ولم تتدخل أبداً في علاقة الحكومة مع الشعب أو مع المعارضة. قدمنا توصيات عديدة لبشار الأسد، لكنه امتنع عن الاستماع إليها. حذرنا بشأن تحركات المعارضة في إدلب، لكن الحكومة السورية اتخذت قرارات مستقلة. العلاقات بين إيران ومصر:

إيران ومصر تتمتعان بعلاقات تاريخية، ويقدّر الطرفان جهود بعضهما البعض في العديد من القضايا الإقليمية.

كما أكد عراقجي دعم إيران للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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